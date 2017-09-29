Форвард «молодёжки» ЦСКА Рубенис: первый раз так долго без голов, уже напрягает

Латвийский нападающий молодёжной команды ЦСКА Оскар Рубенис рассказал, что у него впервые в карьере случилась длительная серия без забитых мячей. В текущем сезоне 18-летний игрок провёл в молодёжном первенстве семь матчей и не забил ни одного мяча.
«Всегда был центральным нападающим. За одним исключением: в РФШ в минувшем году меня ставили на край атаки. Может быть, меня это немного сбило. После приезда в дубль ЦСКА сразу надо было действовать на позиции центрфорварда, а несколько месяцев, проведённых на другой позиции, чуть выбили меня из колеи.
У меня первый раз в карьере, что я так долго без голов. Это уже начинает напрягать, при выходе на поле думаешь: «Лишь бы забить!» Когда играл в Латвии, всё было иначе. Хочется и здесь поскорее отличиться", — цитирует форварда пресс-служба ЦСКА.