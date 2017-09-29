Слуцкий: давление на меня не влияет, я — свой самый большой критик

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий отметил, что его не волнует критика СМИ.
«Если вы спросите меня о внешнем давлении, то оно на меня не влияет, потому что болельщики относятся ко мне дружелюбно. Я — свой самый большой критик. Все в клубе мне доверяют, а я доверяю команде и чувствую, что мы близки к хорошим результатам. Но мы должны показать свой уровень на поле.
Мы играем так, как я хочу, всего 30 минут в матче. Я думаю, что если мы будем играть 60-70 минут на этом уровне, то сможем говорить о результатах. Схема игры? Для меня важнее иметь баланс между атакой и защитой", — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.
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