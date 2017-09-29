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Слуцкий: давление на меня не влияет, я — свой самый большой критик

29 сентября 2017, пятница. 12:28 Футбол

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий отметил, что его не волнует критика СМИ.

«Если вы спросите меня о внешнем давлении, то оно на меня не влияет, потому что болельщики относятся ко мне дружелюбно. Я — свой самый большой критик. Все в клубе мне доверяют, а я доверяю команде и чувствую, что мы близки к хорошим результатам. Но мы должны показать свой уровень на поле.

Мы играем так, как я хочу, всего 30 минут в матче. Я думаю, что если мы будем играть 60-70 минут на этом уровне, то сможем говорить о результатах. Схема игры? Для меня важнее иметь баланс между атакой и защитой", — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.

Форвард «Халла»: Слуцкий — отличный парень, игроки его полностью поддерживают
Источник: Сайт "Халл Сити" Сообщить об ошибке
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Халл Сити Леонид Слуцкий
Новости. Футбол
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