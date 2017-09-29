Форвард «Халла»: Слуцкий — отличный парень, игроки его полностью поддерживают

Форвард «Халл Сити» Фрейзер Кэмпбелл поддержал главного тренера команды Леонида Слуцкого.
«Тренер Слуцкий — отличный парень, игроки его полностью поддерживают. Мы все одно целое. Нам просто нужно быть более последовательными и стабильными. В каждой игре были отрезки, в которых мы доминировали, но не могли воплотить это преимущество в голы.
Впереди перерыв на матчи сборных, поэтому мы можем отдать все силы, чтобы получить нужный результат", — цитирует игрока пресс-служба «Халла».
«Тигры» после 10 игр занимают 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 9 очков.
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