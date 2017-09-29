Глеб: почему бы Алексису не остаться в «Арсенале»? Это великий клуб

Белорусский полузащитник БАТЭ Александр Глеб, ранее выступавший за лондонский «Арсенал», высказал мнение, что Алексису Санчесу не стоит покидать стан «канониров».
«В мировом футболе сейчас сумасшествие. Рынок сошёл с ума, клубы тратят на трансферы огромные деньги. «Арсенал» хотел бы подписывать больше футболистов, но трудно конкурировать на трансферном рынке с такими командами, как «Манчестер Сити» или «ПСЖ»…
«Арсенал» сейчас в непростой ситуации с Алексисом Санчесом. Если он не хочет играть, лучше с ним расстаться, но ведь он важный игрок для клуба и является лидером команды. Я видел его игру в этом сезоне, он по-прежнему сражается на поле. Думаю, что зимой он, возможно, подпишет новый контракт.
Почему бы ему не остаться в «Арсенале»? Это великий клуб с огромными традициями, великолепные фанаты и тренер Арсен Венгер. Зачем уходить?» – цитирует Глеба Independent.