Венгер: спрошу у Глеба, счастлив ли он

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер накануне встречи Лиги Европы с БАТЭ (28 сентября) оценил перспективы молодых игроков своей команды выйти на поле в матче в Борисове и рассказал о предстоящей встрече с бывшим игроком своей команды Александром Глебом.
«У нас достаточно опытная команда. Как я всегда говорю, у нас есть опытные игроки и скамейка запасных для молодых игроков. У нас достаточно жёсткий график, и я думаю, что один-два молодых футболиста выйдут с первых минут.
Увижу ли Александра Глеба сегодня? Да, сегодня мы будем встречаться с ним. Он звонил и сказал, что приедет к нам в отель. Я буду спрашивать у него, как дела, чем он занимается, счастлив ли он», — цитирует Венгера «Прессбол».
Венгер: Ляказетт становится лучше с каждой игрой в «Арсенале»