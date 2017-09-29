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Найнгголан снова не попал в заявку сборной Бельгии на матчи квалификации ЧМ-2018

29 сентября 2017, пятница. 17:41 Футбол

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес объявил заявку на матчи квалификации ЧМ-2018 с командами Боснии и Герцеговины (7 октября) и Кипра (10 октября). В список опять не попал полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан. 29-летнего футболиста не было в заявке и на сентябрьские матчи, из-за чего он грозился завершить карьеру в сборной.

Вратари: Коэн Кастельс («Вольфсбург»), Тибо Куртуа («Челси»), Симон Миньоле («Ливерпуль»), Матц Зельс («Ньюкасл Юнайтед»);

Защитники: Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген (оба – «Тоттенхэм Хотспур»), Дедрик Боята («Селтик»), Лоран Симан («Монреаль Импэкт»), Венсан Компани («Манчестер Сити»), Томас Вермален («Барселона»), Джордан Лукаку («Лацио»), Томас Менье («ПСЖ»).

Полузащитники: Леандер Дендонкер («Андерлехт»), Янник Феррейра-Карраско («Атлетико»), Насел Шадли («Вест Бромвич Альбион»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Маруан Феллайни («Манчестер Юнайтед»), Торган Азар («Боруссия» М), Юри Тилеманс («Монако»), Аксель Витсель («Тяньцзинь Цюаньцзянь»), Эден Азар («Челси»), Стивен Дефур («Бёрнли»).

Нападающие: Миши Батшуайи («Челси»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Кевин Миральяс («Эвертон»), Дрис Мертенс («Наполи»), Дивок Ориги («Вольфсбург»).

Источник: Королевская бельгийская футбольная ассоциация Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Бельгии — Футбол Сборная Боснии и Герцеговины — Футбол Сборная Кипра - Футбол Раджа Найнгголан
Новости. Чемпионат мира 2018
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