Матч с «Амкаром» станет для Бердыева 500-м на посту наставника «Рубина»

Матч с «Амкаром» станет для Курбана Бердыева 500-м на посту главного тренера «Рубина». Встреча 12-го тура РФПЛ состоится 30 сентября в Казани и начнётся в 16:30 мск.
65-летний специалист впервые возглавил «Рубин» 4 августа 2001 года. В 2002 году казанцы под его руководством одержали победу в первом дивизионе, завоевав путёвку в высшую лигу. В первый же сезон в РФПЛ команда заняла третье место. В 2008-м рубиновые неожиданно для многих стали чемпионами страны, а в 2009-м им удалось повторить этот успех. По итогам сезона-2011/12 «Рубин» впервые завоевал Кубок России, а в начале сезона-2012/13 клуб одержал победу в Суперкубке России.
Бердыев стал известен в Европе благодаря победам «Рубина» над «Барселоной», «Интером», «Атлетико» и «Челси». Лондонскому гранду казанцы проиграли по сумме двух матчей в 1/4 финала Лиги Европы в сезоне-2012/13. Летом 2013-го Курбана Бекиевича впервые пригласили на форум элитных тренеров УЕФА. В сезоне-2013/14 «Рубин» уверенно вышел в плей-офф Лиги Европы, но в декабре 2013-го было объявлено об отставке тренера. Бердыев провёл несколько успешных лет в «Ростове», а летом 2017-го вернулся в «Рубин».