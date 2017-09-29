«Рубин» выбрал 10 самых памятных матчей под руководством Бердыева

«Рубин» опубликовал ролик, посвящённый тому, что главный тренер команды Курбан Бердыев 30 сентября в 500-й раз выведет казанцев на поле. Встреча 12-го тура РФПЛ c «Амкаром» состоится в Казани и начнётся в 16:30 мск.
Пресс-служба «Рубина» выбрала 10 самых памятных игр специалиста на посту наставника команды.
1. «Рубин» — «Локомотив». 27 июня 2003 года.
2. «Рубин» — ЦСКА. 1 ноября 2003 года.
3. «Зенит» — «Рубин». 30 марта 2008 года.
4. ЦСКА — «Рубин». 7 марта 2010 года.
5. «Динамо» Киев — «Рубин». 26 июля 2011 года.
6. «Рубин» — «Динамо» Москва. 9 мая 2012 года.
7. «Спартак» — «Рубин». 30 августа 2009 года.
8. «Атлетико» — «Рубин». 15 февраля 2013 года.
9. «Рубин» — «Челси». 11 апреля 2013 года.
10. «Барселона» — «Рубин». 20 октября 2009 года.
Видео можно посмотреть на канале «Рубина» в YouTube.