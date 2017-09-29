Уилшир: давно не чувствую себя полноценным игроком «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир поделился эмоциями от матча с БАТЭ (4:2) в групповом этапе Лиги Европы. 25-летний англичанин во второй раз после возвращения в стан «канониров» из аренды в «Борнмуте» вышел на поле с первых минут.
«Я давно не чувствую себя полноценным игроком „Арсенала“, но я вернулся к тренировкам, вернулся в состав и выхожу на матчи. Вчера вечером я сидел в отеле и думал о том, что не помню, когда в последний раз играл в выездном еврокубковом матче за „Арсенал“. Это было три года назад, наверное.
Я люблю этот клуб. Здесь на протяжении многих лет хорошо относятся ко мне. Конечно я хочу остаться в „Арсенале“!» — приводит слова Уилшира The Telegraph.
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