Гивен: до сих пор не понимаю, как «Ливерпуль» умудрился не обыграть «Спартак»

Экс-вратарь «Ньюкасл Юнайтед» Шей Гивен, говоря о предстоящем матче «сорок» с «Ливерпулем» в седьмом туре АПЛ, признался, что не понимает, как мерсисайдцы не смогли обыграть «Спартак» (1:1) в матче Лиги чемпионов.
«Я много раз сталкивался с командами Рафы Бенитеса, с ними тяжело играть. Это один из лучших стратегов, так что его команды всегда отлично подготовлены. У него точно будет план, как остановить „Ливерпуль“.
Я смотрел игру «Ливерпуля» против «Спартака» в Москве и до сих пор не понимаю, как они умудрились не победить. Подопечные Клоппа создали много моментов и должны были забивать пять-шесть голов. Но в матче с «Ньюкаслом» Бенитеса такого не будет", — приводит слова Гивена Daily Express.
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