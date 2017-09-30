Писарев: России на ЧМ лучше сыграть один матч ярко, чем страдать ради 1/8 финала

В ходе пресс-тура по городам чемпионата мира — 2018 главный тренер нижегородского «Олимпийца» Николай Писарев в беседе с мировыми блогерами и журналистами, среди которых был корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров, выразил мнение, что нынешняя сборная России не имеет уникального игрового стиля, а также поделился ожиданиями от выступления национальной команды на ЧМ-2018.
«В ближайшие годы сборная России точно не будет способна конкурировать в игровом плане. С распадом СССР у нас не стало такого техничного колорита из Грузии, Армении, других южных народов. Потерялась мощь и выносливость украинцев и белорусов. И вот к этому мы все оказались не готовы. Раньше, например, при Лобановском мы всех давили физической готовностью, координацией, даже скоростью, а сейчас просто потеряли стиль.
Если сборная Германии выйдет в синих майках – вы поймете, что это Германия, потому что там будет дисциплина и четкость. Если испанцы появятся без маек – тоже их узнаете благодаря игре в пас. А вот Россию, к сожалению, угадать невозможно. Это просто команда, одна из. Даже не Исландия – там хотя бы есть свой путь развития, который приносит результат.
Сборная России на чемпионате мира 2018 года? Это моё мнение, оно может не понравиться кому-то, но лучше сыграть хотя бы один матч ярко и не выйти из группы, чем страдать ради 1/8 финала. Зачем мучиться, цепляться, если дальше тебя всё равно выбьют? Мне кажется, людям интереснее увидеть открытую, раскрепощенную команду, которая может выступить красиво и привлечь интерес к отдельным личностям», — сказал Писарев.