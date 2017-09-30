Писарев: в России футболисты не зарабатывают деньги, а получают их

В ходе пресс-тура по городам чемпионата мира — 2018 главный тренер нижегородского «Олимпийца» Николай Писарев в беседе с мировыми блогерами и журналистами, среди которых был корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров, поделился мнением о проблемах в российском футболе.
«В России все говорят, что лимит на легионеров — большое зло. Но это неправда. Лимит изобретался, чтобы к нам не ехали низкокачественные легионеры. В чём наша главная проблема? В больших деньгах. Футболисты их не зарабатывают, а получают. Вот, возьмите «Рубин» в прошлом году. Набрали молодых на зарплаты в миллион долларов, а они сидят на трибуне вместе с пятью тысячами зрителей. Они ведь прекрасно понимают, что за такую работу их не спросят. А вот при полном стадионе и завязанных на этом зарплатах появилась бы и ответственность и желание прогрессировать.
Что касается того, почему нынешние российские игроки не уезжают в Европу, а вы были в Москве или Питере? Москва — один из лучших городов мира, особенно сейчас. Это не 90-е, когда было реально тяжело. Сейчас здесь есть всё, что нужно. Так зачем парням уезжать из красивого дома куда попало и терять в деньгах? Чтобы прогрессировать? Прогрессировать они будут в топ-5 чемпионатах, но там они никому не нужны. А вот какие качества можно улучшить, например, в Чехии, где инфраструктура ещё хуже?
Митрюшкин уехал в «Сьон»? Палка о двух концах. Думаю, он бы уже мог играть в «Спартаке», что принесло бы больше пользы. Но Швейцария имеет свои преимущества. Это центр Европы, скауты, например, из Бундеслиги приезжают на каждый матч», — сказал Писарев.