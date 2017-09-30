Кучук: 15-часовой перелёт повлиял на «Ростов», но это не оправдание поражению

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук прокомментировал гостевое поражение от «СКА-Хабаровск» (1:2) в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги.
«Будем надеяться, что перерыв в чемпионате нам поможет. Мы почему-то посчитали, что всё будет легко. Но так не получается. Нужно всё переосмыслить, подсобраться и идти дальше. Каждая новая игра – это новое испытание.
Насколько на команду повлиял длительный перелёт в Хабаровск? В любом случае 15-часовой перелёт влияет. Но это не оправдание», — передаёт слова Кучука корреспондент «Чемпионата» Вячеслав Гаврилов.
«СКА-Хабаровск» в матче с «Ростовом» одержал свою вторую победу в РФПЛ