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«Кайрат» сыграл вничью в чемпионате Казахстана, Аршавин отдал голевую передачу

30 сентября 2017, суббота. 14:05 Футбол

В матче 29-го тура чемпионата Казахстана «Иртыш» принимал на своём поле «Кайрат». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Павлодаре и завершилась со счётом 1:1.

В составе хозяев отличился португальский нападающий Карлуш Фонсека, а за гостей гол забил ивуарийский форвард Жерар Гоу. Российский нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин вышел в стартовом составе команды и отметился голевой передачей.

«Кайрат» с 46-й минуты играл вдесятером после удаления защитника Елдоса Ахметова.

«Кайрат» (69 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице, опережая на три балла «Астану», которая находится на второй строчке. При этом у «Астаны» четыре матча в запасе. «Иртыш» (41) находится на четвёртом месте.

Посмотреть гол «Кайрата» можно в «твиттере» казахстанского клуба.

Гол и два результативных паса Аршавина помогли «Кайрату» разгромить «Ордабасы»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Иртыш Павлодар ФК Кайрат Андрей Аршавин
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30 сентября 2017, суббота
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