«Кайрат» сыграл вничью в чемпионате Казахстана, Аршавин отдал голевую передачу

В матче 29-го тура чемпионата Казахстана «Иртыш» принимал на своём поле «Кайрат». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Павлодаре и завершилась со счётом 1:1.
В составе хозяев отличился португальский нападающий Карлуш Фонсека, а за гостей гол забил ивуарийский форвард Жерар Гоу. Российский нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин вышел в стартовом составе команды и отметился голевой передачей.
«Кайрат» с 46-й минуты играл вдесятером после удаления защитника Елдоса Ахметова.
«Кайрат» (69 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице, опережая на три балла «Астану», которая находится на второй строчке. При этом у «Астаны» четыре матча в запасе. «Иртыш» (41) находится на четвёртом месте.
Посмотреть гол «Кайрата» можно в «твиттере» казахстанского клуба.