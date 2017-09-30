«СКА-Хабаровск» — «Ростов» — 2:1. Видеообзор матча

В матче 12-го тура российской Премьер-Лиги «СКА-Хабаровск» на своём поле со счётом 2:1 обыграл «Ростов», одержав свою вторую победу в РФПЛ.
Хозяева вышли вперёд на 17-й минуте, когда точным ударом отметился Мирослав Маркович. В самом конце первого тайма гости сумели отыграться — счёт сравнял Виталий Устинов. Победный мяч хабаровская команда забила на 71-й минуте — автором решающего гола стал Денис Дедечко.
Благодаря этой победе «СКА-Хабаровск» (11 очков) сумел покинуть зону вылета таблицы РФПЛ и поднялся на 13-е место. «Ростов» (16 очков) занимает шестое место.
Видеообзор матча доступен на канале «СКА-Хабаровск» в Youtube.
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