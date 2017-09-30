«Депортиво» одержал волевую победу над «Хетафе»

В матче 7-го тура чемпионата Испании «Депортиво» принимал на своём поле «Хетафе». Встреча проходила на стадионе «Риасор» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Все ключевые события матча пришлись на второй тайм. «Хетафе» вышел вперёд в счёте после точного удара Амата Дьедиу, однако хозяевам удалось переломить ход игры и добиться победы. В составе «Депортиво» забитые мячи на свой счёт записали Лукас Перес и Флорин Андоне.
«Хетафе» (8 очков) располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Депортиво» (7) поднялся на 15-ю строчку.