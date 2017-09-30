«Спартак» — «Урал»: Комбаров, Мельгарехо и Педро Роша выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Урала» на матч 12-го тура РФПЛ.
«Спартак»: Селихов, Ещенко, Джикия, Кутепов, Комбаров, Самедов, Фернандо, Попов, Мельгарехо, Педро Роша, Луис Адриано.
Запасные: Максименко, Боккетти, Щербаков, Таски, Петкович, Самсонов, Бакаев, Пашалич, Сакала.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Бавин, Евсеев, Чантурия, Кулаков, Глушков, Бумаль, Бикфалви.
Запасные: Арапов, Жариков, Чернов, Динга, Фидлер, Манучарян, Ильин.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:00 мск.