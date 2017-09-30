Тарханов: наверное, это первая игра в сезоне, когда «Спартак» сыграл очень мощно

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями от поражения в матче 12-го тура РФПЛ со «Спартаком». Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
«Результат закономерный, «Спартак» нас полностью переиграл. Это была первая игра, когда мы не смогли оказать сопротивление. У нас в команде много молодых ребят, которые пока не готовы выигрывать такие матчи. Наше состояние сегодня было неоптимальным для того, чтобы переиграть «Спартак». Обычно мы побеждаем за счёт самоотдачи, желания и настроя, а сегодня такого не было.
«Спартак» сегодня был хорош. Наверное, это первая игра в сезоне, когда они сыграли очень мощно. Может, раньше они мысленно готовились к «Ливерпулю», поэтому игры у них не задавались. Сегодня мы были плохие, но мы не та команда, которая может подряд выигрывать матч за матчем. Даже «Спартак» в этом году так не может. Видимо, после чемпионства пошёл спад. Это не тот Спартак, который был в 1990-х.
Судейство? Когда забивали второй гол, там было явное нарушение на Бикфалви. А так, никаких претензий нет», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.