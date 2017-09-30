Гвардиола: «Ман Сити» был лучше «Челси» во втором тайме, поздравляю команду

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в матче 7-го тура АПЛ.
«У меня нет слов, чтобы описать, чего «Челси» добился в прошлом сезоне. Это очень важная победа, учитывая тот стиль игры, который мы показали. В первом тайме нам не удалось реализовать свои моменты, но во втором мы были лучше оппонента. Поздравляю команду.
«Челси» очень опасен в атаке, но мы контролировали мяч и прессинговали соперника настолько высоко, насколько это было возможно, когда мяч находился у них.
Гол Кевина Де Брёйне? Он делает на поле абсолютно всё. Он самый скромный парень в команде, я очень рад за него.
Игра Фабиана Делфа на левом фланге защиты? В последних нескольких матчах он показал превосходную игру. Он никогда не теряет мяч, это агрессивный и умный игрок», — цитирует Гвардиолу BBC Sport со ссылкой на телеканал BT Sport.