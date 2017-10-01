Тетрашвили: «Зенит» лидирует не просто так, но ничего страшного для «Анжи» нет

Защитник «Анжи» Гурам Тетрашвили поделился мнением о «Зените», с которым махачкалинская команда сыграет 1 октября на своём поле в матче 12-го тура РФПЛ.
«У «Зенита» очень хорошо укомплектованная команда. Кокорин много забивает, хороший отрезок у него идёт, Лунев не пропускает. Наверное, успех «Зенита» и объясняется всем этим.
Лидируют они, конечно, не просто так — это в том числе объясняется и работой тренерского штаба… Но ничего страшного для «Анжи» тут нет, нам нужно заниматься своим делом.
Каждый футболист перед игрой рассчитывает только на победу. Несмотря на то, кто перед тобой — «Зенит» или кто-то ещё. На поле отдадим все силы и постараемся выполнить все требования тренера», — сказал Тетрашвили.
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