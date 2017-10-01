Прокуратура Амьена начала расследование по делу о падении болельщиков с трибуны

Прокуратура Амьена инициировала расследование обстоятельств падения болельщиков с гостевой трибуны на матче восьмого тура французской Лиги, в котором «Амьен» принимал с «Лилль». Фанаты «Лилля», празднуя гол Фоде Туре, навалились на барьер, отделяющий болельщиков от поля. Ограждение не выдержало, и несколько десятков людей упали вниз. По последним данным, пострадали 27 болельщиков, пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии. Теперь прокуратуре предстоит установить причины этого инцидента, сообщает AFP.
Президент «Амьена» Бернар Жоаннен выдвинул обвинения в адрес ультрас команды соперников:
«Полиция предупредила нас, что двести крайне раздражённых ультрас находились в зоне, зарезервированной для «Лилля», и они начали беспорядочно бегать по этому барьеру, который был в отличном состоянии. Представьте себе 500 человек, желающих выбежать на поле», — цитирует функционера издание L`Equipe.
«Заявления президента «Амьена» являются безответственными и недостойными в этом драматическом контексте. Наши болельщики безупречны, а мы имеем право подвергнуть сомнению условия приёма и безопасности, предлагаемые нашим болельщикам клубом и стадионом Амьена», — парировал генеральный директор «Лилля» Марк Ингла.