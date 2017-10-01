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Маминов: в обороне был полный порядок, недаром говорят – дом строится от печки

1 октября 2017, воскресенье. 10:31 Футбол

Главный тренер «Тюмени» Владимир Маминов прокомментировал ничью с «Сибирью» СПб (0:0) в домашнем матче 16-го тура Футбольной национальной лиги.

«Первый тайм у нас не получился. Но в обороне был полный порядок. Игроки центра перехватывали мяч, но проводить быстрые атаки не получалось. Мяч просто не держался, был брак в передачах. Царила какая-то скованность, не работали фланги. Во втором тайме удалось улучшить давление. Появились подходы, где-то до гола не хватало считанных сантиметров. «Тюмень» не создала стопроцентных моментов, но нагнетать обстановку у ворот соперника удавалось. Порадовало, что вновь выручал Игорь Обухов. Недаром говорят – дом строится от печки. Против «Сибири» оборона сыграла надёжно.

Немного не пошла игра в центре поля у Альберта Богатырёва. Вышедший на замену Андреа Чуканов начал действовать продуктивно, отдавать грамотные передачи. Заработали фланги – Павел Маслов и Алексей Шляпкин, которые начали подключаться к атакам. Соперник открывал зоны. Жаль, что на концовку не нашли моментов», — цитирует Маминова сайт ФНЛ.

Маминов: «Тюмени» психологию надо поменять и начать играть в футбол
Источник: Футбольная национальная лига Сообщить об ошибке
Теги
ФК Сибирь ФК Тюмень Владимир Маминов
Новости. Футбол
1 октября 2017, воскресенье
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