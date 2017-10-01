Масалитин: ЦСКА и «Уфа» будут уныло катать поперёк поля мяч, вот и всё

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 12-го тура РФПЛ, в котором ЦСКА сегодня, 1 октября, дома сыграет с «Уфой».
«Очень-очень тревожные ожидания, как по игре, так и по функциональному состоянию. У ЦСКА будут большие проблемы: глубины состава нет, нет хороших нападающих. Что, например, Витиньо всю игру с «Манчестер Юнайтед» делал? Простоял. Была уже какая-то пародия на футбол. Надо же какими-то методами это менять. Все ждут, что до зимы мы как-нибудь дотянем, кого-нибудь купим. Но пока остаётся только надеяться на индивидуальные действия Головина или Дзагоева, или тот же Витиньо «плюнет» какой-нибудь раз, и всё. Ну и плюс, конечно же, стандарты.
Молодёжь давно нужно наигрывать. Нужно выпускать того же Чалова, Жамалетдинова, Кучаева. Пусть играют парни, пусть резвятся, опыт появляется. Это же свои воспитанники: они за ЦСКА все сетки порвут! От «Уфы» следует ожидать контратак и стандартов: так она всегда играет. У неё стиль такой. Не будет «Уфа» играть первым номером.
Не думаю, что матч будет зрелищным. Будут две команды уныло катать поперёк поля мяч, вот и всё. ЦСКА вряд ли отошёл от Лиги чемпионов, а «Уфа» может поймать «армейцев» на контратаке», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.