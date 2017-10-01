Точилин: «Динамо СПБ» после «Зенита» и «Сибири» не хватало свежести и злости

Главный тренер «Динамо СПБ» Александр Точилин после поражения от «Оренбурга» (0:1) в домашнем матче 16-го тура ФНЛ поделился впечатлениями от игры.
«Обидное поражение. Обидно, что потеряли очень важные для нас три очка. Но есть на это и объективные причины. После кубкового матча с «Зенитом» и непростой игры с «Сибирью» в предыдущем туре не хватало свежести и какой-то злости. Хотя ребята старались переломить ход встречи, владели преимуществом. Не хватило агрессии именно впереди, мало ударов. Хотя в том и заслуга «Оренбурга», который хорошо защищался.
К сожалению, мы в этом сезоне часто даём «подарки» сопернику, уже в начале игры получая 0:1. У команды уровня «Оренбурга» такое преимущество отыграть уже очень трудно», — цитирует тренера сайт ФНЛ.