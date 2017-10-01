Шекспир: меня очень радует профессионализм Мареза

Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир похвалил полузащитника Рияда Мареза за профессионализм по окончании выездного матча седьмого тура АПЛ с «Борнмутом» (0:0). Марез вошел в игру на 75-й минуте.
«Я всегда говорю, что команда значит больше, чем любой игрок. Профессионализм Рияда, о котором я говорил много раз, меня очень радует.
Он вошёл в игру со скамейки, и за отведённое время все могли увидеть его мастерство. Нам нужен именно такой ответ от игроков, которые время от времени остаются в запасе», — цитирует Шекспира ВВС.
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