Просинечки: в Азербайджане не так много талантливых футболистов

Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки поделился мнением об уровне футбола в стране.
«Не хочется, чтобы меня неправильно поняли, но здесь не так много талантливых футболистов. Есть хорошие и сильные игроки, но нет тех, кто смог бы поднять игру на самый высокий уровень. Есть много футбольных школ, включая и школу «Манчестер Юнайтед», и там тоже есть талантливые ребята. Но их игроки не могут выступать даже в европейских лигах среднего уровня. Сборники в большинстве своём играют в местном чемпионате но им сложно выйти на качественно новый уровень», — цитирует Просинечки Azerisport.
За два тура до конца квалификации на чемпионат мира — 2018 сборная Азербайджана занимает третье место в группе С, но уже потеряла шансы выйти на турнир.