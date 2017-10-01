Отец Неймара — о переходе сына в «ПСЖ»: я сомневался до последнего момента

Отец и агент нападающего «ПСЖ» Неймара рассказал о переходе сына в парижский клуб из «Барселоны».
«Решение Неймара перейти в „ПСЖ“ стало для меня сюрпризом. У нас было предложение в прошлом году, но мы не достигли соглашения. В этот раз предложение „ПСЖ“ было очень интересным.
Я сомневался до последнего момента. Я сказал ему: «У тебя всё в порядке, ты находишься в зоне комфорта. Но он хотел выйти из неё, рискнуть.
Его друзья, Месси, Суарес, Ракитич, Пике пытались отговорить его. Но он хотел этого вызова, и мы его поддержали", — рассказал отец Неймара в интервью Téléfoot.
Напомним, что 25-летний бразильский форвард перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» за рекордные для мирового футбола € 222 млн.
Неймар: президент «Барселоны» — посмешище