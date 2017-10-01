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Отец Неймара — о переходе сына в «ПСЖ»: я сомневался до последнего момента

1 октября 2017, воскресенье. 15:38 Футбол

Отец и агент нападающего «ПСЖ» Неймара рассказал о переходе сына в парижский клуб из «Барселоны».

«Решение Неймара перейти в „ПСЖ“ стало для меня сюрпризом. У нас было предложение в прошлом году, но мы не достигли соглашения. В этот раз предложение „ПСЖ“ было очень интересным.

Я сомневался до последнего момента. Я сказал ему: «У тебя всё в порядке, ты находишься в зоне комфорта. Но он хотел выйти из неё, рискнуть.

Его друзья, Месси, Суарес, Ракитич, Пике пытались отговорить его. Но он хотел этого вызова, и мы его поддержали", — рассказал отец Неймара в интервью Téléfoot.

Напомним, что 25-летний бразильский форвард перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» за рекордные для мирового футбола € 222 млн.

Неймар: президент «Барселоны» — посмешище
Источник: TF1 Сообщить об ошибке
Теги
ПСЖ ФК Барселона Неймар
Новости. Футбол
1 октября 2017, воскресенье
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