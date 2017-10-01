Гончаренко: многие начали двигаться только во 2-м тайме, когда запахло жареным

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат домашнего матча 12-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0).
«Не думаю, что дело в схеме с четырьмя защитниками. У нас не хватало движения, к сожалению. Не хотелось бы ссылаться на то, что был у нас матч Лиги чемпионов. Многие начали двигаться только во втором тайме, когда уже запахло жареным. К сожалению, это так.
Могли бы раньше взвинтить темп для того, чтобы выиграть, а не в последние 15-20 минут", — заявил Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».
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