Эдер объяснил, почему надел на руку белую перчатку после гола в ворота «Динамо»

Нападающий «Локомотива» Антонио Эдер прокомментировал первый тайм домашнего матча 12-го тура РФПЛ с московским «Динамо», а также объяснил, почему после своего гола надел на руку белую перчатку.
«Мне удалось быстро развернуться и забить гол. Что касается белой перчатки, то это знак моей мотивации.
Игра очень тяжёлая. Мы выигрываем, потому что у нас очень качественная команда и хорошие игроки. Во втором тайме нам нужно сыграть так же уверенно», — сказал Эдер в эфире телеканала «Наш футбол».
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» «Локомотива».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Динамо». После первого тайма хозяева вели в счёте — 2:0.