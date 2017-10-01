«Валенсия» обыграла «Атлетик», «Вильярреал» разгромил «Эйбар»

В матче 7-го тура чемпионата Испании «Валенсия» принимала на своём поле «Атлетик». Встреча проходила на стадионе «Месталья» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В составе победителей голы забили Симоне Дзадза, Родриго и Даниэль Парехо, а за «Атлетик» отличились Ариц Адурис и Рауль Гарсия. Таким образом, «Валенсия» одержала третью подряд победу в Примере.
В другом матче дня, который проходил параллельно, «Вильярреал» на своём поле разгромил «Эйбар» со счётом 3:0. В составе победителей хет-трик оформил Седрик Бакамбу. Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев участие в матче не принимал.