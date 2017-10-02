Актив фанатов «Динамо» прекратит поддержку до встречи с командой и руководством

Актив фанатов «Динамо» принял решение покинуть гостевой сектор стадиона «РЖД Арена (Локомотив)» во время второго тайма матча 12-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:3).
«Сегодня, во время второго тайма проигранного „Локомотиву“ матча, бОльшая часть фанатов организовано покинула трибуну. Люди, ответственные за поддержку, приняли решение уйти с сектора, так как больше нет сил смотреть на безволие и отсутствие результата. При этом, мы выйдем на команду с инициативой разговора о сложившейся ситуации, которая вызывает большие опасения и категорически не соответствует словам и обещаниям, как руководителей, так и самой команды перед сезоном.
Если до ближайшего домашнего матча наша инициатива будет отклонена или проигнорирована, то мы откажемся от поддержки до того момента, пока команда и руководители не выйдут с нами на диалог», — говорится в заявлении актива фанатов «Динамо».