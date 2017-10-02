К. Навас: за то, что у меня есть, я многим обязан Испании

Голкипер «Реала» Кейлор Навас подвёл итоги матча с «Эспаньолом» (2:0) в седьмом туре Примеры, а также высказал мнение по поводу референдума в Каталонии. Дубль в этом матче на свой счёт записал полузащитник «сливочных» Иско.
«Иско — очень важный игрок для нас. Он очень старается в каждом матче и всегда в состоянии помочь. Для нас важно иметь такого игрока. Мы довольны проделанной работой, но нам нельзя останавливаться. Иногда всё получается не так, как хотелось бы. Но мы никогда не сдаёмся. Надеемся, что это лишь одна из многих будущих побед.
Референдум в Каталонии? Я стараюсь как можно меньше говорить об этом. Сейчас я счастлив и многим обязан Испании за то, что у меня есть. В этой стране ко мне всегда относились хорошо», — приводит слова Наваса AS.
1 октября в Каталонии прошёл референдум независимости. Испанские власти признали его незаконным, в связи с чем в регионе произошли столкновения местных жителей с полицией.