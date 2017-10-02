Зидан: Иско играет как на улице, и мне это нравится

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выразил восхищение игрой полузащитника своей команды Иско. Последний стал автором дубля в домашнем матче 7-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом», способствовав победе «Королевского клуба» со счётом 2:0.
«Иско знает, что является важным для «Реала» футболистом. Он играет как на улице, и мне это нравится. Он не беспокоится насчёт того, что у него может что-то не получиться, обладая терпением. В последнее время он получает большое наслаждение от футбола, и я рад, что мы видим в деле лучшего Иско», — цитирует Зидана Marca.
Иско: надеюсь, это начало белой полосы «Реала»