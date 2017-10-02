Бутрагеньо: с тех пор как Иско в «Реале», он с каждым годом прогрессирует

Директор мадридского «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо не поскупился на похвалу в адрес полузащитника команды Иско. Последний стал автором дубля в домашнем матче 7-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом», способствовав победе подопечных Зинедина Зидана со счётом 2:0.
«Иско играет с вдохновением и с большой уверенностью в своих силах. Он был лучшим футболистом «Реала» в этой игре. Иско забил два гола и имел возможность забить третий. Он очень внушителен с мячом, действуя непринуждённо. С тех пор как Иско перешёл в «Реал», он с каждым годом прогрессирует», — цитирует Бутрагеньо AS.
Зидан: Иско играет как на улице, и мне это нравится