«Локомотив» лидирует в «чемпионате Москвы» после первого круга, «Спартак» — 4-й

В первом круге РФПЛ «Локомотив» обыграл все московские клубы. После побед над ЦСКА (3:1) и «Спартаком» (4:3) красно-зелёные выиграли у «Динамо» (3:0). Таким образом, первый круг неофициального «чемпионата Москвы» подопечные Юрия Сёмина завершили на первом месте.
Результаты всех московских дерби в первом круге РФПЛ:
«Динамо» — «Спартак» — 2:2
ЦСКА — «Локомотив» — 1:3
ЦСКА — «Спартак» — 2:1
«Спартак» — «Локомотив» — 3:4
«Динамо» — ЦСКА — 0:0
«Локомотив» — «Динамо» — 3:0.
Турнирное положение «чемпионата Москвы»: 1. «Локомотив» — 9 очков; 2. ЦСКА — 4; 3. «Динамо» — 2; 4. «Спартак» — 1.
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