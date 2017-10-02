Мюллер: «Бавария» не показывает игры надлежащего уровня

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер отметил, что игра команды далека от совершенства. Футболист сказал это после выездного матча 7-го тура чемпионата Германии с берлинской «Гертой». Мюнхенцы по ходу игры вели со счётом 2:0, однако позволили хозяевам поля сравнять счёт и заработать очко.
«Бавария» не показывает игры надлежащего уровня и не оправдывает ожиданий. Естественно, это вызывает у нас разочарование», — приводит слова Мюллера tz.
Ранее руководство «Баварии» уволило с поста главного тренера Карло Анчелотти.
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