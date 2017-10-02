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В матче памяти Валерия Маслова встретились «Динамо» и ЦСКА

2 октября 2017, понедельник. 11:22 Футбол

В Раменском на стадионе «Сатурн» состоялся матч памяти прославленного динамовца, заслуженного мастера спорта СССР Валерия Маслова, игравшего в футбол и русский хоккей на самом высоком уровне. Встреча ветеранов «Динамо» и ЦСКА завершилась вничью – 3:3.

Все голы арбитр Юрий Баскаков зафиксировал в первой половине игры: у динамовцев отличились Константин Головской (дважды) и Ренат Атаулин, у «армейцев» – Александр Гришин и Ролан Гусев (дважды). Кроме авторов мячей за «Динамо» сыграли Андрей Сметанин, Алексей Прудников, Сергей Подпалый, Александр Кульчий, Евгений Милешкин, Юрий Ментюков, Владимир Долбоносов, Андрей Новгородов, Валерий Матюнин, Олег Шишканов, Александр Смирнов, Сергей Бодак, Сергей Некрасов, Алексей и Евгений Смертины, а за ЦСКА – Валерий Новиков, Виктор Колядко, Дмитрий Кузнецов, Евгений Дулык, Денис Машкарин, Андрей Афанасьев, Олег Корнаухов, Валентин Ковач, Евгений Варламов, Элвер Рахимич, Максим Боков, Дмитрий Карсаков, Андрей Демидов, Алексей Ильин.

Мероприятие торжественно открыл Валерий Газзаев. А в перерыве матча прославленные ветераны Михаил Гершкович, Владимир Пильгуй, Юрий Гаврилов, Валерий Урин, Николай Толстых, Борис Копейкин, Владимир Пономарёв, Сергей Ольшанский, Вадим Никонов и другие символично передали мячи юным раменским футболистам.

В матче памяти Валерия Маслова встретились «Динамо» и ЦСКА

В матче памяти Валерия Маслова встретились «Динамо» и ЦСКА

Фото: Алексей Гречушников
В матче памяти Валерия Маслова встретились «Динамо» и ЦСКА

В матче памяти Валерия Маслова встретились «Динамо» и ЦСКА

Фото: Алексей Гречушников
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
2 октября 2017, понедельник
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