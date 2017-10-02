Конте: Де Брёйне – топ-игрок, не знаю, что случилось у него в «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте не знает, почему прежний тренер решил продать Кевина Де Брёйне, ныне выступающего за «Манчестер Сити», отметив, что бельгиец является топ-игроком. Напомним, что Де Брёйне не нашлось места в команде, когда ею руководил Жозе Моуринью.
«Честно говоря, я не знаю, что случилось в прошлом. Но мы говорим о футболисте топ-уровня. Он хороший игрок, техничный, быстрый, который много работает на благо своей команды», — цитирует Конте The Guardian.
Кевин Де Брёйне покинул «Челси» в 2014 году, перейдя в «Вольфсбург», откуда спустя сезон был продан в «Манчестер Сити». В матче 7-го тура АПЛ с «Челси» (1:0) бельгиец стал автором единственного гола.
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