Де Брёйне призвал «Манчестер Сити» не расслабляться

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне после выездной победы над «Челси» (1:0) в матче седьмого тура АПЛ призвал не допускать расслабленности после удачного старта в сезоне. После семи туров «горожане» делят лидерство с земляками из «Манчестер Юнайтед».
«Это важная победа, фактически мы выиграли матч за шесть очков. Однако всегда есть вероятность победить в больших матчах, а затем проиграть все маленькие. Нужно оставаться собранными и показывать стабильность. Нам сейчас никак нельзя расслабляться. В конце сезона, когда отрыв от соперников небольшой, подобные матчи значат очень много», — цитирует бельгийца The Independent.
Де Брёйне: у «Манчестер Сити» был план не дать разыграться Азару и Виллиану