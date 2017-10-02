14 и 22 октября состоится 10-й Кубок памяти «20 октября»

14 и 22 октября на полях академии «Спартак» им. Ф.Ф. Черенкова пройдёт 10-й Кубок памяти «20 октября», организаторами которого являются «Фратрия», благотворительный фонд «Красно-белое сердце», фан-клуб «Спартак», а также футбольный и хоккейный клубы «Спартак».
«Мы начинаем приём заявок на предварительный турнир Кубка памяти „20 октября“ (стоимость участия — 6000 рублей), а также, впервые, на турнир среди женских команд болельщиц (стоимость участия — 4000 рублей). На основной турнир, который пройдёт 22 октября, попадают лучшие 8 команд из предварительного турнира. На остальные вакантные места приглашения командам высылают организаторы. Открытого приёма заявок не будет!» — говорится на сайте «Фратрии».
Заявки принимаются до 10 октября. Для участия в предварительном турнире команде необходимо до 11 октября включительно направить заявку в оргкомитет турнира на почту october20@rwheart.ru с пометкой «Заявка на Кубок памяти—2017».
В заявке обязательно указать:
— название команды;
— список всех игроков;
— ф.и.о. капитана и/или представителя;
— контакты (телефон, e-mail) капитана и/или представителя команды;
— указать игрока – бывшего спартаковца (если есть);
— турниры, в которых принимала участие команда;
— регион и город.
Обращаем ваше внимание на то, что на указанную в заявке электронную почту будут направлены информационные письма с расписанием, результатом жеребьёвок, схемой полей.