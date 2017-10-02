«Зенит» возобновит тренировки 6 октября

Футболисты «Зенита», не вызванные в расположение сборных, соберутся на базе в Удельном парке 6 октября. В 13-м туре РФПЛ петербургская команда сыграет 15 октября на своём поле против тульского «Арсенала».
Андрей Лунёв, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Александр Кокорин и Дмитрий Полоз примут участие в подготовке сборной России к контрольным матчам с Южной Кореей (7 октября) и Ираном (10 октября).
Леандро Паредес, Эмануэль Маммана и Эмилиано Ригони приглашены в сборную Аргентины, которой предстоит сыграть два матча отборочного цикла чемпионата мира—2018 против Перу (6 октября) и Эквадора (11 октября).
Миха Мевля отправится в сборную Словении на матчи с Англией (5 октября) и Шотландией (8 октября), Бранислав Иванович — в сборную Сербии на игры с Австрией (6 октября) и Грузией (9 октября).