Стали известны судьи, которые обслужат матчи россиян с Южной Кореей и Ираном

Стали известны имена арбитров, которые будут работать на товарищеских матчах сборной России с Южной Кореей и Ираном в октябре.
Игру Россия – Южная Корея, которая состоится 7 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, обслужит венгерская бригада арбитров во главе с Виктором Кошшои. В роли его ассистентов выступят Георги Ринг и Венцель Тот.
Игру Россия – Иран, которая состоится 10 октября на стадионе «Казань Арена» в Казани, обслужит сербская бригада арбитров во главе с Милорадом Мажичем. Ему будут помогать Милован Ристич и Далибор Джурджевич, сообщает пресс-служба РФС.
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