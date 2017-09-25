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Черчесов назвал список игроков на матчи со сборными Южной Кореи и Ирана

25 сентября 2017, понедельник. 12:25 Футбол

Тренерский штаб национальной команды России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Южной Кореей (7 октября, Москва) и Ираном (10 октября, Казань). Как сообщает пресс-служба РФС, в списке значатся 27 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Арсенал» Тула), Андрей Лунёв («Зенит» Санкт-Петербург).

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА Москва), Владимир Гранат, Фёдор Кудряшов (оба — «Рубин» Казань), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция).

Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все — ЦСКА Москва), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все — «Локомотив» Москва), Магомед Оздоев («Рубин» Казань), Константин Рауш («Кёльн» Германия), Александр Самедов («Спартак» Москва), Евгений Чернов («Тосно»).

Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Фёдор Смолов («Краснодар»).

Отмечается, что в этом списке возможны изменения. Подготовку к матчу подопечные Черчесова начнут 2 октября в Новогорске.

Сборная России сыграет с командами Южной Кореи и Ирана
Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
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Сборная Ирана — Футбол Сборная Южной Кореи - Футбол Станислав Черчесов ЧМ-2018
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