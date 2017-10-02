Де Росси может пропустить матчи сборной Италии из-за проблем с мениском

Полузащитник «Ромы» и сборной Италии Даниэле Де Росси может не сыграть в двух оставшихся матчах группового отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает Football Italia.
Де Росси отыграл 90 минут в матче 7-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (2:0), но у футболиста возникли проблемы с мениском. Сегодня, 2 октября, 34-летний полузащитник должен пройти медицинское обследование, после которого станет ясно, сыграет ли Де Росси с Македонией (6 октября) и Албанией (9 октября).
За два тура до конца группового квалификационного раунда Италия, набрав 19 очков, занимает второе место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
Верратти пропустит матчи сборной Италии с Македонией и Албанией