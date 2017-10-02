Одриосола, Виера и Адурис заменят Карвахаля, Иньесту и Морату в сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги определился с футболистами, которые заменят травмированных Андреса Иньесту, Альваро Морату и Даниэля Карвахаля. Об этом сообщает пресс-служба испанской национальной команды.
На место вышеуказанных футболистов вызваны полузащитник «Реала Сосьедад» Альваро Одриосола, хавбек «Лас-Пальмаса» Хонатан Виера и нападающий «Атлетика» Ариц Адурис.
Сборная Испании готовится к последним матчам группового квалификационного турнира чемпионата мира с Албанией (6 октября) и Израилем (9 октября). За два тура до окончания квалификации «красная фурия», набрав 22 очка, лидирует в группе G.
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Иньеста, Мората и Карвахаль не помогут Испании в матчах с Албанией и Израилем