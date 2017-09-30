Марлос вызван в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал бразильского полузащитника «Шахтёра» Марлоса для подготовки к ближайшим отборочным матчам чемпионата мира – 2018.
29 сентября стало известно, что Марлос получил временное удостоверение гражданина Украины, которое выдаётся до выпуска паспорта.
Ранее 29-летний хавбек, выступающий в Украине с 2012 года, сообщил, что решил выступать за украинскую сборную.
Сборная Украины 6 октября в Шкодере встретятся с командой Косово, а 9-го в Киеве сыграет со сборной Хорватии.