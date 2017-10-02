Черчесов: Дзагоеву на восстановление нужно 6-8 недель, Головину — 4-5 дней

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал состояние полузащитников ЦСКА Алана Дзагоева и Александра Головина.
«Завтра проведём небольшой тест, будем знать состояние игроков. Дзагоев приезжал в расположение сборной, мы поговорили. Он уже много сборов пропустил, и никак мы не можем его вписать в команду. Читал интервью доктора ЦСКА, что Дзагоеву нужно 4 недели, чтобы восстановиться. Считаю, что Алану необходимо намного больше, 6-8 недель, чтобы полностью ликвидировать травму. Здоровье игрока превыше всего.
У Головина ничего серьёзного, но опять же, прогноз врача на 14 дней — это перебор. 4-5 дней хватит для восстановления. Он остаётся здесь, мы рассчитываем на Головина. Здесь он находится под наблюдением врача и физиотерапевта из ЦСКА. Дозаявок никаких не планируем. У Дзагоева не такая травма, чтобы держать в голове план «Б» на чемпионат мира. Но эту травму надо залечить. Мы помним прецеденты с Широковым, Чорлукой в „Локомотиве“, когда недолеченных игроков выпускали раньше времени», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.