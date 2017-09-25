Черчесов: на сегодняшний день с составом сборной России всё оптимально

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал список приглашённых футболистов для участия в матчах со сборными Южной Кореи и Ирана.
«Мы внимательно отслеживаем стартовавший чемпионат. Кто-то проявляет себя больше, кто-то меньше, у кого-то травмы появились. Поэтому на сегодняшний день всё оптимально.
Есть вопрос по Раушу, потому что пока нет подтверждения, что он на сто процентов может играть из-за бумаг. По Фернандесу мы хотим подстраховаться, потому что у него небольшая травмочка есть, и мы не знаем, в каком он состоянии будет. Всё объяснимо.
Можно ли ожидать два разных состава? На сегодняшний день мы не можем на эту тему разговаривать. Понятно, что игры 7-го и 10-го, а не 6-го и 10-го. Лишнего дня нет. Будем смотреть, кто в каком состоянии приедет. Главное, чтобы все были здоровы. Наша задача – их подготовить», – сказал Черчесов.
Видео доступно на странице РФС в YouTube.