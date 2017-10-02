Фанаты «Легии» избили футболистов после крупного поражения в матче с «Лехом»

Болельщики «Легии» избили футболистов команды после крупного поражения в матче с «Лехом» (0:3) в 11-м туре чемпионата Польши. Об этом пишет Przeglad Sportowy.
Сообщается, что когда игроки «Легии» вышли со стадиона к припаркованному автобусу, то увидели, что их ждут примерно 50 фанатов. Футболисты решили, что болельщики решили просто поговорить с ними, но те сразу набросились на игроков. По данным источника, фанаты били футболистов по затылкам и давали им пощёчины. В потасовке досталось легенде «Легии» и помощнику тренера Александару Вуковичу.
После избиения фанаты сказали игрокам: «Если будете так же играть, мы придём снова». «Легия» начала внутреннее расследование произошедшего.
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