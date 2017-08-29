«Легию» оштрафовали за баннер с изображением свиньи на фоне эмблемы УЕФА

УЕФА оштрафовал «Легию» за баннер фанатов клуба в адрес организации во время домашнего первого матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Шерифом» (1:1), который состоялся 17 августа, сообщает AP.
Польские фанаты вывесили баннер с изображением свиньи с мешком на фоне эмблемы УЕФА и подписью «И 35 тысяч евро штрафа достаются...». Таким образом они ответили УЕФА на штраф, который был наложен на клуб ранее за нарушение правил безопасности и масштабный баннер в честь погибших в Варшавском восстании перед началом домашнего матча квалификации Лиги чемпионов с «Астаной» (1:0).
Если в первом случае «Легию» оштрафовали на € 35 тыс., то сейчас клубу предстоит заплатить € 50 тыс. за очередной запрещённый баннер фанатов и использование пиротехники. Также на следующем домашнем матче Лиги чемпионов или Лиги Европы на стадионе клуба будет закрыта северная трибуна.
Видео перформанса фанатов «Легии» во время матча с «Шерифом» можно посмотреть в «Твиттере».